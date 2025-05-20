Рубио: Россия может представить предложения по Украине до конца недели

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия, по предположению Вашингтона, может представить предложения по мирному урегулированию украинского конфликта до конца недели.
Рубио сказал, что основанием для предположения стал его недавний разговор с руководителем МИД России Сергеем Лавровым.
В пятницу в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Стороны согласовали обмен пленными в формате «1 000 на 1 000», а также договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.
Недавно Рубио сказал, что США стремятся к урегулированию украинского конфликта, чтобы освободить ресурсы.
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