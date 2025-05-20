Зеленский заявил, что Киев готов к новому раунду переговоров с Москвой

Ранее сообщалось, что Зеленский был разгневан отсутствием ожидаемой поддержки со стороны США после разговора президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Европейские лидеры также были удивлены мягкому тону республиканца в беседе с Путиным. Спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила о возможном участии представителей Европы и США во втором раунде переговоров между Россией и Украиной. Дату и место проведения новой встречи ещё не назначили.