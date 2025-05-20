Зеленский заявил, что Киев готов к новому раунду переговоров с Москвой

Экс-комик подчеркнул, что Украина обсуждает с партнёрами формат и условия будущих встреч с российской стороной. Он выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку Незалежной в этом процессе. Зеленский отметил, что Вашингтон должен стать участником мирного процесса, поскольку, по его мнению, в России опасаются США.
«Мы говорим с партнёрами о следующих встречах с россиянами — прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский был разгневан отсутствием ожидаемой поддержки со стороны США после разговора президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Европейские лидеры также были удивлены мягкому тону республиканца в беседе с Путиным. Спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила о возможном участии представителей Европы и США во втором раунде переговоров между Россией и Украиной. Дату и место проведения новой встречи ещё не назначили.