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Зеленский заявил, что Киев готов к новому раунду переговоров с Москвой

Киев готов к новому раунду переговоров с Москвой. Об этом в своих соцсетях сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский, уточнив, что обсуждает детали с союзниками после разговора с представителем Соединённых Штатов.

Источник: Life.ru

Экс-комик подчеркнул, что Украина обсуждает с партнёрами формат и условия будущих встреч с российской стороной. Он выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку Незалежной в этом процессе. Зеленский отметил, что Вашингтон должен стать участником мирного процесса, поскольку, по его мнению, в России опасаются США.

«Мы говорим с партнёрами о следующих встречах с россиянами — прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский был разгневан отсутствием ожидаемой поддержки со стороны США после разговора президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Европейские лидеры также были удивлены мягкому тону республиканца в беседе с Путиным. Спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила о возможном участии представителей Европы и США во втором раунде переговоров между Россией и Украиной. Дату и место проведения новой встречи ещё не назначили.