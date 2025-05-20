Вагенкнехт: принятие 17-го пакета санкций против РФ показывает безумие ЕС

«Удастся ли 17-я попытка разрушить российскую экономику? В то время как США и Россия готовятся расширить свои торговые отношения, государства ЕС продолжают расширять свои разрушительные санкции. Насколько безумными можно быть?» — написала Вагенкнехт в X.
20 мая Евросоюз принял 17-й пакет санкций в отношении России, внеся в черный список 17 физических лиц и 58 компаний, а также 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, отказываясь следовать требованиям Брюсселя соблюдать потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.