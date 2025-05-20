Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вагенкнехт: принятие 17-го пакета санкций против РФ показывает безумие ЕС

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала разрушительным для Европы очередной пакет санкций Европейского союза в отношении России и отметила, что подобные действия являются безумием.

Источник: AP 2024

«Удастся ли 17-я попытка разрушить российскую экономику? В то время как США и Россия готовятся расширить свои торговые отношения, государства ЕС продолжают расширять свои разрушительные санкции. Насколько безумными можно быть?» — написала Вагенкнехт в X.

20 мая Евросоюз принял 17-й пакет санкций в отношении России, внеся в черный список 17 физических лиц и 58 компаний, а также 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, отказываясь следовать требованиям Брюсселя соблюдать потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.