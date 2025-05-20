Туск: Польша не собирается отправлять войска в Украину, это окончательное решение

«Да», — ответил политик, отвечая на вопрос ведущей телеканала, о том, является ли решение польских властей не отправлять военных в Украину окончательным и не подлежащим пересмотру. По его словам, на Варшаву не оказывается давление со стороны западных партнеров по этому вопросу, США также в курсе позиции польской стороны. «Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сразу услышал от всех моих европейских партнеров, что это неправда (имеется в виду план, включающий польский континент на линии разграничения в Украине — прим. ТАСС). Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер сразу отреагировали, поскольку для них это было неподдающиеся сомнениям и обсуждению условие», — подчеркнул Туск. -0-