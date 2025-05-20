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Захарова: ЕС хочет наделить «Радио Свобода» чертами «непотопляемого»

По мнению Марии Захаровой, формулировка о помощи в сохранении вещания вызывает особый интерес, поскольку подразумевает стремление удержать проект «на плаву».

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз принял решение о выделении финансирования «Радио Свобода», признанному в России СМИ-иноагентом и внесённому в реестр нежелательных организаций, с целью поддержания его вещательной деятельности.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это решение фактически придаёт медиаресурсу черты «непотопляемого» объекта.

Как отметила дипломат в комментарии «Известиям», формулировка о помощи в сохранении вещания вызывает особый интерес, поскольку подразумевает стремление удержать проект «на плаву».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении €5,5 млн из бюджета ЕС для поддержки вещания «Радио Свобода» в регионах, граничащих с Евросоюзом, включая Кавказ и Центральную Азию.