Рубио: РФ может на этой неделе представить идеи по урегулированию на Украине

Вашингтон ожидает, что Москва в течение недели представит широкий спектр условий для подготовки к урегулированию ситуации в зоне украинского конфликта. Надежду на это выразил госсекретарь США Марко Рубио после общения с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а также основываясь на содержании телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
«В определенный момент, довольно скоро, возможно, в течение дней, надеюсь, на этой неделе, российская сторона может представить условия, которые они хотят увидеть. Широкие условия, которые позволят нам двигаться в сторону прекращения огня», — сказал Рубио, выступая на слушаниях в американском сенате.
Тем временем Владимир Путин прокомментировал итоги разговора с Дональдом Трампом, заявив, что Россия готова работать над меморандумом о мире с Киевом.
Зеленский также заявил, что Украина готова к проведению нового раунда переговоров с Российской Федерацией.