Рубио: РФ может на этой неделе представить идеи по урегулированию на Украине

Вашингтон ожидает, что Москва в течение недели представит широкий спектр условий для подготовки к урегулированию ситуации в зоне украинского конфликта. Надежду на это выразил госсекретарь США Марко Рубио после общения с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а также основываясь на содержании телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.