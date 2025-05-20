Рубио: РФ может на этой неделе предложить план по урегулированию на Украине

По словам Рубио, такое развитие событий стало возможным после телефонного разговора президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также в результате его собственных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшихся в минувшие выходные. Он выразил надежду, что Москва направит свои предложения в ближайшие дни.