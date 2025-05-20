Рубио: РФ может на этой неделе предложить план по урегулированию на Украине

Администрация Соединённых Штатов ожидает, что уже на текущей неделе Россия представит список условий, необходимых для прекращения огня на территории Украины. Об этом сообщил государственный секретарь США и временно исполняющий обязанности помощника президента по вопросам национальной безопасности Марко Рубио.
По словам Рубио, такое развитие событий стало возможным после телефонного разговора президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также в результате его собственных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшихся в минувшие выходные. Он выразил надежду, что Москва направит свои предложения в ближайшие дни.
Рубио подчеркнул, что речь идёт о базовых условиях, выполнение которых позволит начать процесс прекращения огня. Это, в свою очередь, создаст возможность для перехода к более глубоким и содержательным переговорам, направленным на достижение окончательного урегулирования конфликта.
Ранее обозреватель британской газеты The Times Джордж Гриллс заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа понизил вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.