В ЕС пообещали пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем

Европейский союз инициировал процедуру пересмотра соглашения об ассоциации с Израилем. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, о чём сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
Она выразила надежду, что данный шаг поспособствует разблокированию гуманитарной помощи для сектора Газа и улучшению ситуации в регионе.
Как уточнила Каллас, подавляющее большинство стран-участниц Евросоюза поддержали пересмотр соглашения, однако конкретные сроки завершения этого процесса и детали позиций отдельных государств остаются неизвестными.
Ранее в ООН предупредили, что свыше 14 тысяч младенцев могут скончаться в секторе Газа в течение ближайших двух суток, если им не доставят жизненно важную гуманитарную помощь.