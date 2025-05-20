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В ЕС пообещали пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем

На заседании в Брюсселе большинство стран ЕС выступили за пересмотр соглашения об ассоциации между сообществом и Израилем.

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз инициировал процедуру пересмотра соглашения об ассоциации с Израилем. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, о чём сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Она выразила надежду, что данный шаг поспособствует разблокированию гуманитарной помощи для сектора Газа и улучшению ситуации в регионе.

Как уточнила Каллас, подавляющее большинство стран-участниц Евросоюза поддержали пересмотр соглашения, однако конкретные сроки завершения этого процесса и детали позиций отдельных государств остаются неизвестными.

Ранее в ООН предупредили, что свыше 14 тысяч младенцев могут скончаться в секторе Газа в течение ближайших двух суток, если им не доставят жизненно важную гуманитарную помощь.