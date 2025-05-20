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Дуров заявил, что готов дать показания по вмешательству в выборы в Румынии

Основатель Telegram Павел Дуров сказал, что готов приехать в Румынию и в рамках обжалования итогов второго тура президентских выборов дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс.

Основатель Telegram Павел Дуров сказал, что готов приехать в Румынию и в рамках обжалования итогов второго тура президентских выборов дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс.

Дуров сказал, что планирует приехать, если данный шаг «поможет румынской демократии».

Второй тур выборов в Румынии прошел 18 мая. По данным ЦИК, победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,6 процента голосов и обошедший лидировавшего в первом туре Джеордже Симиона.

Партия «Альянс за объединение румын», которую представляет Симион, заявила, что будет обжаловать результаты.

Читайте материал «Рубио: Россия может представить предложения по Украине до конца недели».