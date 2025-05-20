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Глава Госдепа США обвинил Россию в необоснованных требованиях на переговорах

Руководитель Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио озвучил свое мнение относительно сложностей в переговорном процессе по мирному завершению украинского кризиса.

Руководитель Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио озвучил свое мнение относительно сложностей в переговорном процессе по мирному завершению украинского кризиса. Видеозапись его пресс-конференции опубликована на официальном YouTube-канале ведомства.

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права…», — отметил Марко Рубио.

Тем не менее Госсекретарь также добавил, что ситуацию осложняет и то, что у киевского режима нет возможности «вернуть» желаемое, продолжая боевые действия. Марко Рубио отметил, что завершить украинский кризис можно исключительно дипломатическим путем.

В этот же день глава Госдепа заявил, что Администрация США хочет ознакомиться с официальными требованиями России для перехода на следующий этап переговорного процесса.