Симион заявил о намерении оспорить в суде результаты выборов президента в Румынии

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-кандидат в президенты Румынии Джордже Симион заявил, что просит конституционный суд отменить результаты прошедших в стране президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х, передает газета «Известия».
«Я официально прошу конституционный суд отменить выборы президента Румынии. По тем же причинам, по которым были отменены декабрьские выборы: внешнее вмешательство государственных и негосударственных субъектов», — подчеркнул он.
Симион отметил, что ни Франция, ни Молдова, ни какое-либо другое государство не имеет права вмешиваться в выборы в Румынии. Он также призвал граждан стран обратиться в конституционный суд с требованием «отменить этот фарс».
Ранее в этот день экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что нынешняя глава государства Майя Санду и другие представители Кишинева напрямую вмешивались в президентские выборы в Румынии, чтобы сохранить «лояльных друзей». Комментируя сами результаты второго тура президентских выборов в Румынии, Додон отметил, что прошедшая кампания продемонстрировала глубокий раскол в соседней стране.
18 мая ЦИК страны сообщил о победе во втором туре президентских выборов в Румынии мэра Бухареста и кандидата от правящей партии Никушора Дана после подсчета 99% бюллетеней. Согласно подсчетам, у Дана более 54% голосов. Уточняется, что он выступил перед избирателями, сказав, что его победа принадлежит согражданам. -0-