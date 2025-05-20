Трамп осадил Зеленского после его просьб о введении санкций против России

Как отметил госсекретарь Марко Рубио, президент США полагает, что угрозы новых санкций способны привести к прекращению диалога между Москвой и Вашингтоном. Он уточнил, что Вашингтон намерен использовать дипломатические каналы для поиска мирного решения конфликта.