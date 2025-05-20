«Я готов приехать»: Дуров не исключает дачи показаний в Румынии по делу о влиянии на выборы

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет демократии Румынии», — написал он.
Лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR), уступивший мэру Бухареста Никушору Дану, направил запрос в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги голосования. Политик утверждает, что на выборы повлияли внешние силы.
«Ни Франция, ни Молдавия, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства», — заявил Симион.
Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запросе со стороны французской внешней разведки (DGSE), касающемся пользователей мессенджера, предположительно связанных с террористической деятельностью. При этом он подчеркнул, что реальный интерес представителей спецслужбы был сосредоточен на политических процессах в некоторых странах Восточной Европы.