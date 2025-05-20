Американский военный аналитик и бывший морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что НАТО несёт ответственность за значительное число современных глобальных конфликтов и очагов нестабильности.
В своём сообщении в соцсети X* он подчеркнул, что альянс причастен к тяжёлым преступлениям против человечества в XXI веке и на протяжении десятилетий ведёт агрессивную политику расширения, приближаясь к границам России.
Берлетик обратил внимание на то, что попытки представить реакцию России на расширение НАТО как главную угрозу мировой стабильности являются либо проявлением непонимания, либо сознательным искажением фактов. По его мнению, подобная трактовка происходящего искажает суть конфликта и вводит мировое сообщество в заблуждение.
Эксперт также отметил, что НАТО неоднократно участвовало в военных операциях за пределами своих границ, что, по его словам, является доказательством агрессивного характера альянса. Он указал на то, что действия блока часто нарушают международные нормы и не способствуют укреплению глобальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники не заинтересованы в реальной защите Украины, что является причиной её многолетнего непринятия в Североатлантический альянс.
*Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.