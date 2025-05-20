Эксперт также отметил, что НАТО неоднократно участвовало в военных операциях за пределами своих границ, что, по его словам, является доказательством агрессивного характера альянса. Он указал на то, что действия блока часто нарушают международные нормы и не способствуют укреплению глобальной безопасности.