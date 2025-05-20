Богатейший депутат ГД отказался от мандата ради Африки и Китая

Депутат Государственной думы Олег Савченко объявил о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на другую должность. Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты парламента.
Народный избранник уже написал заявление. Как передает РБК, причиной оставления поста в ГД стал масштабный проект, которым Савченко занимался еще до получения мандата в 2021 году. Он связан с транспортной инфраструктурой в Африке, Китае и на Ближнем Востоке.
«Проект, который я вел до того как стал депутатом, требует нового вмешательства, учитывая его масштабы. Это транспортный коридор. Нужно заниматься терминалами в дружественных странах, это в первую очередь Африка и Ближний Восток, Китай», — отметил Савченко.
Он пояснил, что проект требует постоянных командировок, много времени и полного погружения, поэтому стало невозможно совмещать депутатство с указанной деятельностью. По данным декларации, которая была представлена в ходе избирательной кампании Савченко, он имел доход почти в 630 миллионов рублей, а на счетах у него хранилось 4,5 миллиарда. После 2021 году декларации более не публиковались. Парламентарий в том же году попал в топ-100 самых богатых госслужащих, заняв 22-е место.