Богатейший депутат ГД отказался от мандата ради Африки и Китая

Он пояснил, что проект требует постоянных командировок, много времени и полного погружения, поэтому стало невозможно совмещать депутатство с указанной деятельностью. По данным декларации, которая была представлена в ходе избирательной кампании Савченко, он имел доход почти в 630 миллионов рублей, а на счетах у него хранилось 4,5 миллиарда. После 2021 году декларации более не публиковались. Парламентарий в том же году попал в топ-100 самых богатых госслужащих, заняв 22-е место.