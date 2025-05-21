Вениамин Кондратьев посетил завод металлоконструкций в Курганинском районе

Вениамин Кондратьев посетил завод металлоконструкций, расположенный в Курганинском районе, в рамках рабочей поездки. Целью визита стала оценка производственных мощностей и встреча с сотрудниками местного предприятия.
Компания является поставщиком комплектующих для строительной отрасли в различные регионы Российской Федерации. Для расширения производственных возможностей предприятие воспользовалось государственной поддержкой и участвует в федеральном проекте «Производительность труда», реализуемом с 2025 года в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Вениамин Кондратьев подчеркнул важность замещения импортной продукции и выпуска востребованных рынком товаров в современных экономических условиях. Он отметил, что краевые институты, включая Фонд развития промышленности, оказывают поддержку компаниям, предоставляя льготные займы.
Губернатор осмотрел цеха, где производят армирующий профиль из оцинкованной стали для пластиковых окон и дверей, а также стальные строительные профили и комплектующие элементы для монтажа гипсокартонных систем. Продукция предприятия поставляется в 42 субъекта Российской Федерации и за рубеж.
В 2024 году было изготовлено около 29 миллионов штук конструкций из черных металлов или алюминия. Завод также начал выпуск печатных ограждений и входит в пятерку лидеров по индексу производительности труда с 2022 года благодаря участию в нацпроекте. В 2023 году предприятие стало победителем регионального конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства».