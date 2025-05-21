Вениамин Кондратьев посетил завод металлоконструкций в Курганинском районе

В 2024 году было изготовлено около 29 миллионов штук конструкций из черных металлов или алюминия. Завод также начал выпуск печатных ограждений и входит в пятерку лидеров по индексу производительности труда с 2022 года благодаря участию в нацпроекте. В 2023 году предприятие стало победителем регионального конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства».