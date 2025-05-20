Власти сектора Газа заявили, что гуманитарная помощь не поступает с начала марта

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарная помощь в сектор Газа не поступает с 2 марта, ситуация в анклаве катастрофическая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы властей сектора, передает ТАСС.
«С 2 марта 2025 года израильские оккупационные власти не пропустили в сектор Газа ни одного грузовика с гуманитарной помощью и топливом. При этом для удовлетворения минимальных базовых потребностей местных жителей на этот период требовалось по меньшей мере 44 тыс. таких грузовиков. Гуманитарная ситуация в секторе достигла катастрофического уровня во всех смыслах этого слова», — подчеркивается в тексте заявления.
Утверждается, что за минувшие 80 дней в анклаве от недоедания и отсутствия необходимых лекарств умерли в общей сложности более 320 человек.
Власти Газы призвали Международный уголовный суд и правозащитные организации привлечь руководство Израиля к ответственности за преступления в отношении мирного населения сектора.
Ранее Израиль объявил, что разрешит ввоз на территорию сектора Газа «базового объема» продовольствия для предотвращения угрозы голода. 18 мая израильская армия сообщила о начале боевых действий в северных и южных районах Газы в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона».-0-