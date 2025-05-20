Власти сектора Газа заявили, что гуманитарная помощь не поступает с начала марта

«С 2 марта 2025 года израильские оккупационные власти не пропустили в сектор Газа ни одного грузовика с гуманитарной помощью и топливом. При этом для удовлетворения минимальных базовых потребностей местных жителей на этот период требовалось по меньшей мере 44 тыс. таких грузовиков. Гуманитарная ситуация в секторе достигла катастрофического уровня во всех смыслах этого слова», — подчеркивается в тексте заявления.