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Трамп заявил, что обсудит с Путиным проблему размещения оружия в космосе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе.

«Мы ещё не говорили об этом, но в нужный момент обязательно поднимем этот вопрос», — отметил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, отвечая на заданный вопрос.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, почему Дональд Трамп считает, что в отношении России не следует объявлять санкции. Вашингтон считает, что подобные шаги приведут к отказу Москвы от диалога, заявил Рубио.