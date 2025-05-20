Трамп заявил, что обсудит с Путиным проблему размещения оружия в космосе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе.
«Мы ещё не говорили об этом, но в нужный момент обязательно поднимем этот вопрос», — отметил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, отвечая на заданный вопрос.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, почему Дональд Трамп считает, что в отношении России не следует объявлять санкции. Вашингтон считает, что подобные шаги приведут к отказу Москвы от диалога, заявил Рубио.