Трамп: «Золотой купол» обойдется США примерно в $175 млрд

Накануне сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выделит 25 млрд долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол». При этом в общей сложности за 20 лет на эту систему ПРО Вашингтон может потратить порядка 500 млрд долларов.