Трамп: «Золотой купол» обойдется США примерно в $175 млрд

Система ПРО «Золотой купол», создаваемая Соединенными Штатами, обойдется в сумму порядка $175 млрд. Такую цифру назвал президент США Дональд Трамп, рассказывая о «Куполе» во время выступления в Белом доме.
По словам Трампа, эта система противоракетной обороны необходима Соединенным Штатам «для выживания» и «для успеха». Президент утверждает, что «Золотой купол» будет основан на технологиях будущего поколения, размещенных «на суше, на море и в космосе».
Также Трамп назвал архитектуру создаваемой системы ПРО «произведением искусства».
Накануне сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выделит 25 млрд долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол». При этом в общей сложности за 20 лет на эту систему ПРО Вашингтон может потратить порядка 500 млрд долларов.
Ранее официальный представитель Пентагона информировал, что министерство обороны США завершило разработку архитектуры и плана внедрения системы противоракетной обороны «Золотой купол».