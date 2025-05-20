Дуров заявил о готовности дать показания по поводу внешнего вмешательства в выборы Румынии

Кроме того, Симион утверждал, что в ходе выборов действовал «целый механизм фальсификации», посредством которого Дану были добавлены голоса. Лидер Альянса за объединение румын заявил, что также было «вмешательство со стороны французского государства», сославшись на свидетельство Дурова.