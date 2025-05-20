Немецкие политики назвали причину разрушения Европы из-за РФ

Так Вагенкнехт отреагировала на принятие 17-го пакета санкций против России, которое произошло сегодня, 20 мая. На этот раз ограничений коснулись около 20 физических лиц, порядка 60 компаний и почти двух сотен танкеров, которые транспортируют энергоносители из РФ.