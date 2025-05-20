Очередной пакет антироссийских санкций ЕС, который носит порядковый номер 17, является настоящим безумие и ведет к дальнейшему разрушению Европы и Евросоюза. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в соцсети Х.
«Удастся ли 17-я попытка разрушить российскую экономику? В то время как США и Россия готовятся расширить свои торговые отношения, государства ЕС продолжают расширять свои разрушительные санкции. Насколько безумными можно быть?» — отметила она.
Так Вагенкнехт отреагировала на принятие 17-го пакета санкций против России, которое произошло сегодня, 20 мая. На этот раз ограничений коснулись около 20 физических лиц, порядка 60 компаний и почти двух сотен танкеров, которые транспортируют энергоносители из РФ.
Ранее «МК» писал, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС планирует продолжать проводить санкционную политику в отношении России, требуя завершения украинского конфликта. Она сказала, что Европейский союз уже разрабатывает 18-й пакет.