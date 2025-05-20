Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков перечислил три причины, почему состоявшиеся телефонные переговоры Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа «ошеломили» ведущих европейских функционеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«…Трамп не хочет втягивать США в острую фазу такой конфронтации, опасную и невыгодную для самих США. Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», — подчеркнул Алексей Пушков.
Среди других двух причин состояния шока, в котором сейчас оказались лидеры стран Европы, сенатор назвал нежелание Дональда Трампа переходить в их «стан войны» и его убежденность в отсутствии возможности создать условия для «стратегического поражения России».
Алексей Пушков также добавил, что хозяин Белого дома на данный момент наиболее заинтересован в продолжении прямых переговоров с российскими властями ради мирного урегулирования кризиса.
Состоявшийся 19 мая разговор между двумя Президентами ошеломил не только европейских функционеров, но и киевскую клику. Вскоре после переговоров Владимир Путин заявил о желании приступить к проработке «меморандумам о возможном будущем мирном соглашении» — в эксклюзивной беседе с «МК» эксперт Максим Черкашин объяснил, почему оппоненты России уже потерпели поражение в «дипломатическом сражении».