Туск пригрозил закрыть границу с ФРГ из-за переправляемых оттуда мигрантов

Речь идет о людях, которые нелегально пересекли несколько границ, чтобы попасть в Германию. Сообщения о том, что германские полицейские перевозят мигрантов через неохраняемую границу в Польшу, появляются регулярно. Так, в прошлом году возник скандал из-за того, что машина немецкой полиции пересекла пограничный переход в Осинове-Дольном, а на польской стороне оставила семью мигрантов с Ближнего Востока, которые впоследствии приставали к людям на улице.