Туск пригрозил закрыть границу с ФРГ из-за переправляемых оттуда мигрантов

Варшава может закрыть границу с Германией. Такое развитие событий допустил премьер-министр Польши Дональд Туск в случае, если ФРГ не прекратит переправлять в эту страну нелегальных мигрантов.
Речь идет о людях, которые нелегально пересекли несколько границ, чтобы попасть в Германию. Сообщения о том, что германские полицейские перевозят мигрантов через неохраняемую границу в Польшу, появляются регулярно. Так, в прошлом году возник скандал из-за того, что машина немецкой полиции пересекла пограничный переход в Осинове-Дольном, а на польской стороне оставила семью мигрантов с Ближнего Востока, которые впоследствии приставали к людям на улице.
«Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять. Я буду готов закрыть границы», — сказал Туск в эфире Польского телевидения.
По словам польского премьера, существует механизм, который позволит Польше временно отказаться от обязательств трактата ЕС. При этом он подчеркнул, что не хочет причинять ущерб гражданам своей страны, которые по той или иной причине регулярно пересекают границу с Германией.
Также Туск проинформировал, что Польша не намерена отправлять войска республики на территорию Украины.