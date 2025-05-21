Новости СВО. Освобождена Локня, ВС РФ взяли в плен наёмников из ЧВК «Mozart», Киев готовил теракт на Красной площади, 21 мая

И хотя бои в Запорожской области не такие интенсивные, как на других направлениях, но и они приносят свои плоды. Западнее Медичного ударом по командному пункту 65-й бригады ВСУ уничтожено до 15 офицеров. В Новоадреевке ликвидирована рота ЧВК «Mozart». 23 иностранных наёмника остались в запорожских степях, ещё семь попали в руки российских военных. Сообщается, что в плен взяты подданные Великобритании и Канады.