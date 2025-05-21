Reuters опубликовало имена 9 американцев из списка на обмен заключенными

В октябре 2024 года суд в Воронеже приговорил 30-летнего уроженца Польши, гражданина США и бывшего морпеха Роберта Гилмана к семи годам строгого режима за нападения на сотрудников местной колонии, где он уже отбывал срок за драку с полицейским в состоянии алкогольного опьянения. Гилман выпил лишнего в вагоне-ресторане поезда «Сухум-Москва», вел себя громко и неприлично, и его высадили в Воронеже. После задержания он подрался с полицейскими. Свою вину он признал, заявив, что «во всем виновата русская водка низкого качества». В колонии его пребывание также не задалось: он многократно нарушал правила, сидел в штрафном изоляторе и в конце концов ударил кулаком в лицо инспектора ФСИН Николая Макарова, проводившего в его камере утренние проверки. А затем, уже в СИЗО, сотрудника изолятора Романа Бокарева.