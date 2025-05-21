ЕС пересмотрит Соглашение об ассоциации с Израилем

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз пересмотрит Соглашение об ассоциации, которое предоставляет Израилю торговые льготы. Об этом сообщает Агентство Анадолу.
Власти сектора Газа заявили, что гуманитарная помощь не поступает с начала марта.
Выступая перед журналистами после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Каллас сказала, что большинство стран-членов поддержали предложение Нидерландов о пересмотре Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.
Каллас добавила: «Поэтому мы запустили этот процесс. Тем временем Израиль должен сам устранить барьер для гуманитарной помощи».
На вопрос журналистов о том, когда процесс пересмотра принесет результаты, Каллас ответила: «Мы начинаем эту работу и тем временем очень надеемся, что гуманитарная помощь будет разблокирована и ситуация улучшится».
ЕС является крупнейшим торговым партнером Израиля.
Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, вступившее в силу в 2000 году, устанавливает правовые рамки для политического диалога и экономического сотрудничества между сторонами.
Вторая статья соглашения ставит партнерство в зависимость от «приверженности правам человека и международному праву».
В письме, адресованном Каллас, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, представивший соответствующее предложение, заявил, что блокада сектора Газа нарушает международное гуманитарное право и, следовательно, статью 2 Соглашения об ассоциации, которая регулирует торговлю между ЕС и Израилем. -0-