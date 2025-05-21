Заявления о высоком уровне поддержки Владимира Зеленского среди украинского населения не соответствуют действительности, поскольку люди вынуждены скрывать своё истинное мнение из-за страха репрессий.
Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010−2014 гг.) Николай Азаров в эфире программы «Соловьев Live».
По его убеждению, если бы украинцы могли свободно выражать свою волю, действующий президент не смог бы удержаться у власти. Азаров подверг сомнению достоверность социологических опросов, отметив, что они проводятся под давлением — когда человеку с видеокамерой задают провокационные вопросы, он из страха вынужден давать социально ожидаемые ответы.
Экс-премьер охарактеризовал нынешнее состояние Украины как «агонию», указав на повсеместные случаи избиений граждан и насильственной отправки в военкоматы. Шесть лет правления Зеленского он назвал позорным периодом в истории страны, подчеркнув катастрофические последствия его политики для украинского общества.
Ранее сенатор Андрей Климов высказал мнение, что лидеры западных стран, управляющие Киевом, в коалиции составляют филиал сумасшедшего дома.