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Азаров: высокие рейтинги Зеленского объясняются страхом жителей Украины

Экс-премьер охарактеризовал нынешнее состояние Украины как «агонию».

Источник: Аргументы и факты

Заявления о высоком уровне поддержки Владимира Зеленского среди украинского населения не соответствуют действительности, поскольку люди вынуждены скрывать своё истинное мнение из-за страха репрессий.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010−2014 гг.) Николай Азаров в эфире программы «Соловьев Live».

По его убеждению, если бы украинцы могли свободно выражать свою волю, действующий президент не смог бы удержаться у власти. Азаров подверг сомнению достоверность социологических опросов, отметив, что они проводятся под давлением — когда человеку с видеокамерой задают провокационные вопросы, он из страха вынужден давать социально ожидаемые ответы.

Экс-премьер охарактеризовал нынешнее состояние Украины как «агонию», указав на повсеместные случаи избиений граждан и насильственной отправки в военкоматы. Шесть лет правления Зеленского он назвал позорным периодом в истории страны, подчеркнув катастрофические последствия его политики для украинского общества.

Ранее сенатор Андрей Климов высказал мнение, что лидеры западных стран, управляющие Киевом, в коалиции составляют филиал сумасшедшего дома.