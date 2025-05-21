Азаров: высокие рейтинги Зеленского объясняются страхом жителей Украины

По его убеждению, если бы украинцы могли свободно выражать свою волю, действующий президент не смог бы удержаться у власти. Азаров подверг сомнению достоверность социологических опросов, отметив, что они проводятся под давлением — когда человеку с видеокамерой задают провокационные вопросы, он из страха вынужден давать социально ожидаемые ответы.