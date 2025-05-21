Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией из-за мигрантов

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа рассматривает масштабный план депортации сотен тысяч мигрантов, включая более 200 тысяч выходцев из Украины, находящихся на территории США. Планируется перенаправить до 250 миллионов долларов из фондов, предназначенных для иностранной помощи, на финансирование депортации беженцев, в том числе и из зон конфликтов. Этот план может затронуть также граждан Афганистана, Судана, Ливии и Йемена. Депортация будет осуществляться в обход Международной организации по миграции.