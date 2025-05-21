Байден пользовался шпаргалками даже во время заседаний своего кабинета

В недавно вышедшей книге журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз» утверждается, что Джо Байден в период своего президентства активно использовал карточки с подсказками даже во время закрытых совещаний, включая заседания кабинета министров.