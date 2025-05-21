Байден пользовался шпаргалками даже во время заседаний своего кабинета

В недавно вышедшей книге журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз» утверждается, что Джо Байден в период своего президентства активно использовал карточки с подсказками даже во время закрытых совещаний, включая заседания кабинета министров.
Авторы отмечают, что из-за трудностей с формулировкой мыслей Байден всё чаще прибегал к помощи телесуфлёров и заранее подготовленных заметок, чтобы поддерживать рабочий процесс.
По данным книги, сотрудники Белого дома заранее связывались с представителями различных ведомств, чтобы узнать, какие вопросы могут быть заданы президенту, и подготовить на них ответы. Даже когда журналисты покидали заседания, разговоры продолжались строго по заранее составленному сценарию.
Один из бывших министров, пожелавший остаться анонимным, заявил, что заседания носили постановочный характер и сопровождались неловкой атмосферой. По его словам, уровень участия Байдена в этих встречах оставлял желать лучшего с самого начала его президентства.
Ранее сообщалось, что супруге экс-президента США Джилл Байден грозит ответственность за жестокое обращение с пожилыми.