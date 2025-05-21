Чем известен один из богатейших депутатов России Олег Савченко и почему он уходит из Госдумы

В 1999 году он стал председателем совета директоров Волжского подшипникового завода, а годом позже создал холдинг «Русская подшипниковая компания», объединивший несколько крупных предприятий в Самарской, Саратовской областях, а также Казахстане. На скупку предприятий было потрачено около 150 млн долларов, а на модернизацию — 75 млн, что позволило занять 47−55% российского рынка подшипников к 2008 году. К 2017 году Савченко и его партнеры контролировали 30% рынка реестродержателей, владея двумя из трех крупнейших регистраторов, включая «Независимую регистраторскую компанию» и «Р.O.С. Т.».