Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это.