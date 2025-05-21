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Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это.

Источник: Reuters

«Они украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну», — написал Трамп.

Критике президента США подверглись люди из окружения Байдена, которые, якобы зная о проблемах бывшего американского лидера, воспользовались ими и «открыли границу» для нелегалов.

«Джо Байден не был за открытые границы, никогда не говорил об этом», — подчеркнул Трамп.

По его словам, в случившемся виноваты «люди, которые знали о его когнитивных нарушениях и завладели устройством для автоматической подписи документов».

«Что-то очень серьезное должно случится с этими бандитами-предателями, которые хотели разрушить нашу страну», — добавил он.

Накануне Трамп заявил, что и невролог, и терапевт могли осматривать Байдена халатно, поэтому пропустили и умственные проблемы, и онкологию.

Байден ранее сообщил о диагностированном раке простаты, хотя ежегодные анализы бывшего президента онкомаркеров не выявляли.