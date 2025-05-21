МИД откроет на сайте раздел, где соберет материалы о 80-летии Победы

К 80-летию Великой Победы на официальных интернет-ресурсах МИД России и зарубежных представительств страны созданы специальные тематические разделы.
Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, эти платформы призваны сохранить историческую память в цифровом формате, сделав важнейшие материалы о вкладе СССР в разгром нацизма доступными для мирового сообщества.
На дипломатических интернет-площадках с начала 2024 года систематизируются уникальные архивные материалы, включая фотодокументы и аналитические публикации, раскрывающие ключевую роль Советского Союза в освобождении Европы от фашистской оккупации. Особое внимание уделяется мультимедийному контенту — от образовательных видеороликов до виртуальных выставок, которые уже сейчас насчитывают свыше 7 тысяч различных публикаций.
Захарова подчеркнула, что российская дипломатия последовательно реализует масштабную программу по противодействию фальсификации истории. Помимо ведомственного сайта, эту миссию выполняют социальные сети МИДа, где регулярно публикуются экспертные комментарии, выступления руководства и аналитические материалы. Отдельного внимания заслуживает совместный проект с Российским военно-историческим обществом — интерактивная платформа «Место памяти», где аккумулируются данные о сохранившихся и разрушенных памятниках советским воинам-освободителям в разных странах мира.
По словам представителя МИД, такая комплексная работа превращает цифровые ресурсы дипведомства в надежных хранителей исторической правды, доступ к которой не могут ограничить попытки ревизии итогов Второй мировой войны. Все материалы останутся в открытом доступе, формируя достоверную источниковую базу для будущих поколений.
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