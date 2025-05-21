МИД откроет на сайте раздел, где соберет материалы о 80-летии Победы

На дипломатических интернет-площадках с начала 2024 года систематизируются уникальные архивные материалы, включая фотодокументы и аналитические публикации, раскрывающие ключевую роль Советского Союза в освобождении Европы от фашистской оккупации. Особое внимание уделяется мультимедийному контенту — от образовательных видеороликов до виртуальных выставок, которые уже сейчас насчитывают свыше 7 тысяч различных публикаций.