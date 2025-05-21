Трамп заявил, что только он может принимать решения о введении санкций, несмотря на призывы

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава администрации США Дональд Трамп заявил в ответ на призывы Владимира Зеленского ужесточить санкции в отношении России, что только сам будет принимать решения такого рода. Об этом передает ТАСС.
«Это будет мое решение. И ничье другое», — подчеркнул американский лидер, комментируя в Белом доме по просьбе журналистов упомянутые высказывания Зеленского. «Посмотрим, как поведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп.
При этом он дал высокую оценку телефонным разговорам с президентом России Владимиром Путиным и несколькими европейскими лидерами, состоявшимся накануне. «Считаю, что у нас вчера (19 мая — прим. БЕЛТА) были очень хорошие беседы», — указал Трамп. -0-