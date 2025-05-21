Трамп заявил, что только он может принимать решения о введении санкций, несмотря на призывы

При этом он дал высокую оценку телефонным разговорам с президентом России Владимиром Путиным и несколькими европейскими лидерами, состоявшимся накануне. «Считаю, что у нас вчера (19 мая — прим. БЕЛТА) были очень хорошие беседы», — указал Трамп. -0-