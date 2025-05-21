Не только редкозём: Что Россия может предложить США после снятия санкций

— Часть санкций введена Конгрессом, и для их снятия нужно решение Конгресса. Но там нет большинства у сторонников идеи выведения России из санкционного режима, — объяснил Мирзаян, добавив, что ограничения не привели к коллапсу в российской экономике, но, с другой стороны, нанесли урон и привели к сокращению ВВП.