Один из богатейших депутатов Госдумы решил сложить полномочия

«Проект, который я вел до того, как стал депутатом, требует нового вмешательства, учитывая его масштабы. Это транспортный коридор, — рассказал депутат РБК. — Нужно заниматься терминалами в дружественных странах, это в первую очередь Африка и Ближний Восток, Китай. Это требует затрат большого количества времени, командировок, поэтому нет возможности совмещать с депутатской деятельностью. Буду заниматься тем же, чем и раньше, — администрировать, организовывать все и запускать “в плавание”.