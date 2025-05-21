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Один из богатейших депутатов Госдумы решил сложить полномочия

Волгоградец Олег Савченко покидает Государственную думу России. Об этом стало известно 20 мая.

Единоросс написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу. Документ об этом уже зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы.

Решение Олега Савченко связано с проектом, который он вел еще до получения мандата в 2021 году.

«Проект, который я вел до того, как стал депутатом, требует нового вмешательства, учитывая его масштабы. Это транспортный коридор, — рассказал депутат РБК. — Нужно заниматься терминалами в дружественных странах, это в первую очередь Африка и Ближний Восток, Китай. Это требует затрат большого количества времени, командировок, поэтому нет возможности совмещать с депутатской деятельностью. Буду заниматься тем же, чем и раньше, — администрировать, организовывать все и запускать “в плавание”.

Состояние Олега Савченко, крупного бизнесмена, на момент избрания в нижнюю палату парламента превышало 4,5 млрд руб.

Так, 4 года назад, согласно декларации, его доход составлял 627 млн рублей. В 2021 году Савченко вошел в рейтинг Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021», заняв 22-е место и являясь на тот момент депутатом Волгоградской областной думы. После 2021 года декларации не публиковались.

Нынешний состав Государственной думы — четвертый для Савченко, он был депутатом нижней палаты также с 2003-го по 2016 год.

58-летний Олег Савченко — уроженец Санкт-Петербурга. Окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе.

В 1996 году занял пост директора Майского месторождения золота на Чукотке, руководил Фондом экономического развития этого региона.

25 лет назад, в 2000-м, основал «Русскую подшипниковую компанию», ставшую впоследствии «Европейской подшипниковой корпорацией» (ЕПК).

К 2017 году получил контроль над 30% российского рынка регистраторов, купив российскую «дочку» австралийской Computershare (после покупки переименована в «Независимую регистраторскую компанию») — у австралийских владельцев и «Р. О. С. Т.» — у Millhouse Романа Абрамовича. Его партнерами были Олег Жизненко, Иван Тырышкин и Александр Москаленко.