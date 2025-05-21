Антироссийские санкции являются саморазрушительными для Евросоюза. Такое мнение высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт. Она является депутатом Бундестага и лидером партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».
По мнению Вагенкнехт, нужно быть «сумасшедшим», чтобы принять очередной пакет рестрикций против России.
«В то время как США и Россия готовятся расширить свои торговые отношения, государства ЕС продолжают расширять свои саморазрушительные санкции. Насколько сумасшедшим можно быть?», — написала политик в социальной сети Х.
Напомним, Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России во вторник, 20 мая.
При этом глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила России 18-м пакетом санкций.
В постпредстве Российской Федерации при ЕС высказали мнение, что Евросоюз принимает новые антироссийские санкции как новые дозы успокоительных.