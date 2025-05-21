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Вагенкнехт назвала сумасшествием 17-й пакет антироссийских санкций ЕС

Депутат Бундестага Вагенкнехт назвала антироссийские санкции саморазрушительными для стран союза.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийские санкции являются саморазрушительными для Евросоюза. Такое мнение высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт. Она является депутатом Бундестага и лидером партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».

По мнению Вагенкнехт, нужно быть «сумасшедшим», чтобы принять очередной пакет рестрикций против России.

«В то время как США и Россия готовятся расширить свои торговые отношения, государства ЕС продолжают расширять свои саморазрушительные санкции. Насколько сумасшедшим можно быть?», — написала политик в социальной сети Х.

Напомним, Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России во вторник, 20 мая.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила России 18-м пакетом санкций.

В постпредстве Российской Федерации при ЕС высказали мнение, что Евросоюз принимает новые антироссийские санкции как новые дозы успокоительных.