Депутат Рады: бюджету Украины может не хватить до $12 млрд на нужды ВСУ

«Сейчас мы с вами говорим про дефицит, не знаю, почему коллеги говорили про 200−250 млрд, я считаю, что это ошибка, я об этом публично говорил. По моим оценкам, мы сейчас говорим: до полутриллиона гривен осенью будет дырка в бюджете для сектора обороны», — сказал он.