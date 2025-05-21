Депутат Рады: бюджету Украины может не хватить до $12 млрд на нужды ВСУ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский бюджет к осени 2025 года может столкнуться с нехваткой порядка 500 млрд гривен ($12 млрд по текущему курсу) на финансирование нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает ТАСС.
«Сейчас мы с вами говорим про дефицит, не знаю, почему коллеги говорили про 200−250 млрд, я считаю, что это ошибка, я об этом публично говорил. По моим оценкам, мы сейчас говорим: до полутриллиона гривен осенью будет дырка в бюджете для сектора обороны», — сказал он.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк оценивал дефицит бюджета на финансирование ВСУ в 200−300 млрд гривен (от $4,8 млрд до $7,2 млрд). Он отмечал, что сумма колеблется в зависимости от того, как считать дополнительные нужды Минобороны.
В начале апреля украинские СМИ сообщали, что Минобороны начало использовать для закупки боеприпасов средства, предусмотренные на выплату денежного довольствия военнослужащих в октябре — декабре.
В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010−2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство. -0-