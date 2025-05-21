Пять человек погибли при обрушении каменоломни в Индии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли, а еще двое получили тяжелые ранения в результате обрушения горной породы в каменоломне, расположенной на юге Индии в штате Тамилнад. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию местной полиции.
По информации ведомства, обвал горной породы произошел примерно в 418 км к юго-западу от Ченнаи, столицы штата Тамилнад.
Получив информацию о случившемся, группа полицейских и работники пожарно-спасательного управления незамедлительно прибыли на место происшествия, чтобы провести спасательные работы и вытащить рабочих, оказавшихся под завалами.
Пострадавшими и погибшими оказались работники каменоломни. Согласно сообщениям, они находились на глубине 30 футов во время обрушения. -0-