Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек погибли при обрушении каменоломни в Индии

Получив информацию о случившемся, группа полицейских и работники пожарно-спасательного управления незамедлительно прибыли на место происшествия, чтобы провести спасательные работы и вытащить рабочих, оказавшихся под завалами.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли, а еще двое получили тяжелые ранения в результате обрушения горной породы в каменоломне, расположенной на юге Индии в штате Тамилнад. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию местной полиции.

По информации ведомства, обвал горной породы произошел примерно в 418 км к юго-западу от Ченнаи, столицы штата Тамилнад.

Получив информацию о случившемся, группа полицейских и работники пожарно-спасательного управления незамедлительно прибыли на место происшествия, чтобы провести спасательные работы и вытащить рабочих, оказавшихся под завалами.

Пострадавшими и погибшими оказались работники каменоломни. Согласно сообщениям, они находились на глубине 30 футов во время обрушения. -0-