Пять человек погибли при обрушении каменоломни в Индии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли, а еще двое получили тяжелые ранения в результате обрушения горной породы в каменоломне, расположенной на юге Индии в штате Тамилнад. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию местной полиции.