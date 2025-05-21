Трамп резко ответил на призыв Зеленского об ужесточении санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп четко обозначил свою исключительную компетенцию в вопросах введения новых ограничительных мер против России, отвергнув попытки внешнего давления.
Отвечая на просьбы Владимира Зеленского об усилении санкционного режима, американский лидер подчеркнул суверенное право Вашингтона самостоятельно определять внешнеполитический курс.
Во время брифинга в Белом доме Трамп воздержался от преждевременных заявлений относительно дальнейших шагов в отношении Москвы, указав на необходимость анализа поведения российской стороны и развития ситуации.
Особое внимание американский президент уделил состоявшимся 19 мая телефонным переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, которые продолжались рекордные 2,5 часа. Трамп охарактеризовал эти консультации как исключительно продуктивные, отметив их важность в контексте текущего критического этапа урегулирования украинского кризиса. Параллельно состоялись содержательные дискуссии с ключевыми европейскими лидерами, представлявшими позиции всего Евросоюза, что подчеркивает комплексный подход администрации США к разрешению международных противоречий.
Как ранее стало известно, американский президент Дональд Трамп полагает, что если Соединенные Штаты станут угрожать России санкциями, то Москва прервет диалог с Вашингтоном.