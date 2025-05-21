Трамп резко ответил на призыв Зеленского об ужесточении санкций против РФ

Особое внимание американский президент уделил состоявшимся 19 мая телефонным переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, которые продолжались рекордные 2,5 часа. Трамп охарактеризовал эти консультации как исключительно продуктивные, отметив их важность в контексте текущего критического этапа урегулирования украинского кризиса. Параллельно состоялись содержательные дискуссии с ключевыми европейскими лидерами, представлявшими позиции всего Евросоюза, что подчеркивает комплексный подход администрации США к разрешению международных противоречий.