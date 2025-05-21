Политолог Дмитрий Родионов заявил, что руководство стран Евросоюза сохраняет иллюзии относительно возможности принудить Россию к объявлению режима прекращения огня через экономическое истощение. Подробнее своим прогнозом он поделился с РИА Новости.
«…На это до сих пор вполне рассчитывают в ЕС, поэтому 17-й пакет санкций будет далеко не последним», — отметил Дмитрий Родионов.
По его мнению, европейские функционеры с первых дней украинского кризиса демонстрировали последовательную стратегию, направленную на его эскалацию. В ходе беседы с РИА Новости политолог подчеркнул, что политика создания экономической блокады России связана с неспособностью ее оппонентов одержать победу «на поле боя».
С мнением эксперта согласны и в Совете Федерации. Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, как именно состоявшийся 19 мая разговор Президентом Дональда Трампа и Владимира Путина разрушает выстраиваемую европейскими политиками антироссийскую стратегию.