Политолог объяснил, почему ЕС не ограничится 17-м санкционным пакетом

По его мнению, европейские функционеры с первых дней украинского кризиса демонстрировали последовательную стратегию, направленную на его эскалацию. В ходе беседы с РИА Новости политолог подчеркнул, что политика создания экономической блокады России связана с неспособностью ее оппонентов одержать победу «на поле боя».