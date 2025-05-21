Захарова прокомментировала решение ЕС о финансировании «Радио Свобода»*

Дипломат отметила, что формулировка о «помощи остаться на плаву» привлекает особое внимание. Захарова подчеркнула, что Евросоюз стремится обеспечить устойчивость функционирования «Радио Свобода»* в условиях, когда деятельность организации ограничена на территории России.
«Хотят наделить качествами того, что не тонет. Внимание привлекает формулировка, в которой желается “помочь остаться на плаву”, — заявила она “Известиям”.
Ранее американский миллиардер Илон Маск высказывался за закрытие радиостанций «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*, мотивируя это тем, что они принадлежат «сумасшедшим радикальным левым людям». В то же время, Белый дом обвинял их в предательстве, неэффективности и коррупции. Однако впоследствии США отозвали решение о прекращении финансирования «Радио Свобода»*, возобновив выделение грантов, но оставив за собой право в будущем снова прекратить финансирование, если сочтут это необходимым. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассматривает возможность взять на себя спонсирование радио, назвав СМИ «маяком демократии», но отметила, что этот процесс не будет автоматическим.
* Включены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокированы на территории России.