Рубио своим заявлением про санкции против РФ нанес удар под дых ЕС

В администрации президента США Дональда Трампа вероятнее всего не поддержат законопроект об ужесточении санкций против России, который разработала инициативная группа сенаторов. Об этом во время слушаний в американском Сенате заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Мы определенно в курсе этого законодательства. Сегодня я не нахожусь в том положении, чтобы говорить о том, поддержим ли мы его», — отметил политик.
Рубио в ходе выступления подчеркнул, что Вашингтон сейчас прилагает усилия по урегулированию украинского конфликта. Поэтому санкционное давление может лишь усугубить ситуацию. Немногим ранее госсекретарь отмечал, что рестрикции могут разорвать недавно возобновившийся диалог Кремля и Белого дома.
Последовал и сенаторский ответ. Они сообщили, что кулуарно законопроект якобы поддержали уже более 80 сенаторов. Санкционной политики в отношении России придерживаются и европейские лидеры. Так, глава евродипломатии Кая Каллас в день принятия 17-го пакета (20 мая) объявила о скором выходе 18-го пакета.