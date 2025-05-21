Пять человек, включая ребёнка, погибли при ударе Израиля по жилому дому в секторе Газа

Источники канала утверждают, что только за последние сутки в результате израильских обстрелов в различных районах палестинского анклава были убиты не менее 85 человек.
Боевые действия в Газе активизировались с 18 марта, когда Израиль возобновил массированные авиаудары по сектору, прервав перемирие, которое действовало с января. Власти еврейского государства заявили, что решение об эскалации принято из-за отказа радикального движения ХАМАС принять условия соглашения, предложенного посредниками, включая спецпосланника президента США.
Ранее израильская авиация нанесла серию массированных ударов по сектору Газа. По информации местных источников, жертвами тогда стали не менее 151 человека, из которых около 70 — жители города Газа и северной части анклава. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман пояснил, что действия армии проходят в рамках новой фазы военной операции «Колесницы Гидеона». По его словам, наземные подразделения ЦАХАЛ продвигаются вглубь сектора, нанося точечные удары по объектам ХАМАС и занимая ключевые позиции.