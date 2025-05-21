Пять человек, включая ребёнка, погибли при ударе Израиля по жилому дому в секторе Газа

Ранее израильская авиация нанесла серию массированных ударов по сектору Газа. По информации местных источников, жертвами тогда стали не менее 151 человека, из которых около 70 — жители города Газа и северной части анклава. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман пояснил, что действия армии проходят в рамках новой фазы военной операции «Колесницы Гидеона». По его словам, наземные подразделения ЦАХАЛ продвигаются вглубь сектора, нанося точечные удары по объектам ХАМАС и занимая ключевые позиции.