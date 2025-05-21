У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте

«Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») организует единую российскую экспозицию на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 которая пройдет с 21 по 24 мая Минске. В 2025 году выставка впервые состоится в новом Минском международном выставочном центре.
«Перед братскими народами России и Беларуси сегодня стоят схожие задачи в области обороны и обеспечения безопасности государств и граждан. Для их успешного решения военно-промышленные комплексы стран Союзного государства создают новую высокотехнологичную продукцию, отвечающую актуальным угрозам и вызовам», — приводит слова Михеева пресс-служба «Рособоронэкспорта».
Он отметил, что в рамках выставки «Рособоронэкспорт» организует показ новейших образцов российского производства. Будет представлена продукция для всех видов вооруженных сил и родов войск. В российской экспозиции участвуют восемь крупнейших оборонных холдингов страны.
В пресс-службе отметили, что российский спецэкспортёр запланировал в Минске встречи и переговоры с представителями Минобороны Республики Беларусь и других силовых структур, ведущими национальными производителями и экспортерами вооружения, военной техники и иной высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения.
«Будут также обсуждаться вопросы налаживания кооперации между предприятиями ОПК России и Беларуси, в том числе для производства продукции военного назначения, совместно выводимой на мировой рынок», — добавили в пресс-службе.
«Рособоронэкспорт» покажет барражирующие боеприпасы «Куб-Э», «Куб-2−1Э» и разведывательный беспилотник «Скат-350М», автоматы Калашникова 200-й серии и нового поколения АК-12, АК-15, АК-19, пулемет РПЛ-7, снайперскую винтовку Чукавина, пистолет Лебедева компактный, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с прибором малошумной стрельбы.
В зоне продукции для ВВС и Сухопутных войск будут продемонстрированы транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, боевой вертолет Ми-28НЭ, а также огнеметная система ТОС-2 «Тосочка».
Также будут выставлены средства ПВО различной дальности и системы РЭБ от Концерна ВКО «Алмаз-Антей», СТЦ, входящих в «Ростех» «Высокоточных комплексов» и «Росэла». «Уралвагонзавод» покажет образцы бронетехники, в том числе танк Т-90МС «Прорыв», ТОС-1А, инженерную технику.