У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте

В пресс-службе отметили, что российский спецэкспортёр запланировал в Минске встречи и переговоры с представителями Минобороны Республики Беларусь и других силовых структур, ведущими национальными производителями и экспортерами вооружения, военной техники и иной высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения.