«Украли президентство»: Трамп обвинил в госизмене окружение Байдена

В частности, Трамп заявил, что люди из кружения Байдена «знали о его когнитивных нарушениях и завладели устройством для автоматической подписи документов». По словам американского лидера, упомянутые люди якобы без ведома Байдена «открыли границу» для нелегальных мигрантов.