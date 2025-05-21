«Украли президентство»: Трамп обвинил в госизмене окружение Байдена

Президент США Дональд Трамп обвинил окружение экс-президента Джо Байдена в государственной измене. Трамп утверждает, что ряд приближенных к Байдену чиновников, зная о его проблемах со здоровьем, воспользовались состоянием президента вместо того, чтобы обнародовать эту информацию.
В частности, Трамп заявил, что люди из кружения Байдена «знали о его когнитивных нарушениях и завладели устройством для автоматической подписи документов». По словам американского лидера, упомянутые люди якобы без ведома Байдена «открыли границу» для нелегальных мигрантов.
«Они украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Ранее американские СМИ предположили, что экс-президент США Джо Байден мог заболеть раком простаты еще во время своего президентства, однако решил скрыть эту новость.
После того, как стало известно о диагнозе Байдена, действующий президент США Дональд Трамп посоветовал тому пройти также тест на умственные способности.
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