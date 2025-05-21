Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным вопросы размещения оружия в космосе

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил намерение обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы милитаризации космического пространства.
Во время пресс-брифинга в Белом доме, отвечая на соответствующий запрос журналистов, глава американской администрации указал, что данная тема пока не поднималась в двусторонних переговорах, однако будет вынесена на повестку в ходе будущих контактов между лидерами двух стран.
Трамп подчеркнул стратегическую важность этого вопроса, отметив необходимость выбора подходящего момента для его детального рассмотрения. По словам президента США, подобные дискуссии требуют тщательной подготовки и должны проводиться в рамках специально отведённого для этого диалога.
Ранее эксперт Черкашин допустил возможность встречи Путина и Трампа.