Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным вопросы размещения оружия в космосе

Во время пресс-брифинга в Белом доме, отвечая на соответствующий запрос журналистов, глава американской администрации указал, что данная тема пока не поднималась в двусторонних переговорах, однако будет вынесена на повестку в ходе будущих контактов между лидерами двух стран.