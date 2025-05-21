Французское правительство, занимающееся усилением санкционного давления на Россию, при этом всесторонне помогая неонацистскому киевскому режиму, возглавило партию войны против РФ. И Парижу не нужен мир на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
"Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного отметила дипломат.
Захарова считает, что все вводимые против РФ санкционные пакеты являются ничем иным как инструментами сдерживания и торговой войны. И подобные действия никакого отношения к мирному урегулированию украинского кризиса не имеют. По словам официального представителя МИД, французские власти стараются «не допустить нормального гуманитарного развития по линии гражданского общества».
Однако, уверена Захарова, все «пакеты» не останутся без адекватного ответа с российской стороны. Он будет учитывать интересы государства и его граждан. Ранее стало известно, что Евросоюз принял 17-й пакет санкций против РФ. А глава евродипломатии Кая Каллас в день его принятия (20 мая) объявила о скором выходе 18-го пакета.
«МК» писал, что на фоне жесткой санкционной политики ЕС в отношении России США выступают против подобных действий, чтобы способствовать мирному процессу по Украине и не портить только наладившийся диалог с Москвой.