Захарова назвала главного руководителя партии войны против России

Однако, уверена Захарова, все «пакеты» не останутся без адекватного ответа с российской стороны. Он будет учитывать интересы государства и его граждан. Ранее стало известно, что Евросоюз принял 17-й пакет санкций против РФ. А глава евродипломатии Кая Каллас в день его принятия (20 мая) объявила о скором выходе 18-го пакета.