Трамп объяснил необходимость создания ПРО «Золотой купол»

Президент США Дональд Трамп заявил, что создаваемая система противоракетной обороны под названием «Золотой купол» имеет критически важное значение для национальной безопасности.
Выступая в Белом доме, он подчеркнул, что данный проект необходим не только для успешной защиты страны, но и для её выживания в условиях нарастающих глобальных угроз.
По словам Трампа, стоимость новой системы ПРО составит около 175 миллиардов долларов. Он отметил, что «Золотой купол» будет интегрирован с уже существующими оборонительными структурами и должен быть полностью введён в эксплуатацию до завершения его второго президентского срока.
Трамп также сообщил, что Канада выразила заинтересованность в подключении к американской ПРО, и Вашингтон планирует начать переговоры с Оттавой по этому вопросу.
Ранее Белый дом предложил Конгрессу увеличить бюджет Пентагона на 113,3 млрд долларов, из этих денег предлагается внести первый взнос на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол».