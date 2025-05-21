Трамп объяснил необходимость создания ПРО «Золотой купол»

По словам Трампа, стоимость новой системы ПРО составит около 175 миллиардов долларов. Он отметил, что «Золотой купол» будет интегрирован с уже существующими оборонительными структурами и должен быть полностью введён в эксплуатацию до завершения его второго президентского срока.