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Маск заявил, что в будущем будет тратить гораздо меньше времени на политику

Маск выразил мнение, что и так сделал уже достаточно.

Источник: Аргументы и факты

Глава Tesla Илон Маск подтвердил свои планы оставаться у руля компании в течение следующих пяти лет, однако намерен сократить политическую активность в будущем.

В эксклюзивном интервью Bloomberg технологический магнат заверил акционеров в своей долгосрочной приверженности автомобильному гиганту, одновременно обозначив курс на постепенное дистанцирование от политических процессов.

Основатель SpaceX подчеркнул, что уже внес значительный вклад в общественно-политическую сферу, и теперь намерен сосредоточиться на ключевых бизнес-проектах. Это заявление прозвучало как ответ на опасения инвестиционного сообщества относительно возможного перераспределения внимания многогранного предпринимателя между многочисленными инициативами.

Маск дал понять, что стратегические приоритеты будут смещаться в сторону технологического предпринимательства, хотя и не исключил полностью участие в общественно значимых дискуссиях.

Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перестал упоминать миллиардера и бизнесмена Илона Маска во время брифингов и в своих постах в социальных сетях.