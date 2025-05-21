Маск заявил, что в будущем будет тратить гораздо меньше времени на политику

Основатель SpaceX подчеркнул, что уже внес значительный вклад в общественно-политическую сферу, и теперь намерен сосредоточиться на ключевых бизнес-проектах. Это заявление прозвучало как ответ на опасения инвестиционного сообщества относительно возможного перераспределения внимания многогранного предпринимателя между многочисленными инициативами.