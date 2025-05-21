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Трамп не обеспокоен сообщениями об укреплении Россией границы с Финляндией

Президент США выразил абсолютную уверенность в безопасности Финляндии и Норвегии.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп опроверг утверждения о потенциальной российской угрозе для скандинавских государств.

В ходе пресс-брифинга в Белом доме, отвечая на вопросы о предполагаемом наращивании российского военного присутствия у границ североевропейских стран, президент США выразил абсолютную уверенность в безопасности Финляндии и Норвегии.

Трамп категорически отверг основания для каких-либо опасений, подчеркнув, что оба государства могут не беспокоиться о своей территориальной целостности и суверенитете. По мнению американского президента, текущая ситуация не дает поводов для тревоги относительно обороноспособности этих членов североевропейского региона.

Ранее финские таможенники выразили недовольство закрытием границы с Россией, предложив открыть хотя бы один пограничный переход.