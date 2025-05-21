Трамп не обеспокоен сообщениями об укреплении Россией границы с Финляндией

Трамп категорически отверг основания для каких-либо опасений, подчеркнув, что оба государства могут не беспокоиться о своей территориальной целостности и суверенитете. По мнению американского президента, текущая ситуация не дает поводов для тревоги относительно обороноспособности этих членов североевропейского региона.