Трамп не обеспокоен сообщениями об укреплении Россией границы с Финляндией

Американский лидер Дональд Трамп опроверг утверждения о потенциальной российской угрозе для скандинавских государств.
В ходе пресс-брифинга в Белом доме, отвечая на вопросы о предполагаемом наращивании российского военного присутствия у границ североевропейских стран, президент США выразил абсолютную уверенность в безопасности Финляндии и Норвегии.
Трамп категорически отверг основания для каких-либо опасений, подчеркнув, что оба государства могут не беспокоиться о своей территориальной целостности и суверенитете. По мнению американского президента, текущая ситуация не дает поводов для тревоги относительно обороноспособности этих членов североевропейского региона.
Ранее финские таможенники выразили недовольство закрытием границы с Россией, предложив открыть хотя бы один пограничный переход.